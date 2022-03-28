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Meydan dayağı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meydan dayağı kameralara yansıdı

Eskişehir'de yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu Kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Balkan Caddesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Taksi, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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