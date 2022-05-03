Mevsimlik işçi çadırında yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mevsimlik işçi çadırında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mevsimlik işçi çadırında yangın

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde mevsimlik işçi çadırında çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

SARICAKAYA, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde mevsimlik işçi çadırında çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcakaya İlçesi Beyköy Mahallesinde Musa Yılmaz'a ait mevsimlik işçi çadırından elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının çıktığı gören çevredeki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çadır yanında bulunan kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda çadır ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yaralanan Musa Yılmaz ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıcakaya, Eskişehir, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title