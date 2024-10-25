Metruk Yapıda Yangın, Doğalgaz Borusunu Patlattı

Metruk yapıda çıkan yangın doğalgaz borusunu patlattı

Ekiplerin müdahalesi muhtemel facianın önüne geçti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı metruk yapıda çıkan yangın, doğalgaz borusunu patlattı. Ekiplerin erken müdahalesi muhtemel facianın önüne geçti.

Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tek katlı metruk yapıda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, metruk yapının yakınında bulunan doğalgaz borusunu patlatırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek muhtemel bir facianın önüne geçti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.