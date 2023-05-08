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Metruk evdeki yangını devriye atan polisler fark etti

Metruk evdeki yangını devriye atan polisler fark etti

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Çorum'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ata 36. Sokak üzerinde bulunan metruk bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye attıkları sırada yangını gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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