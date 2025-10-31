Haberler

Çeşme'de Metruk Binada 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, metruk bir binada yapılan operasyonda Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlendi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk bir binada 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin farklı ülkelerden geldiği ve yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlendi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Şehit Mehmet Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş bir metruk binada yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan göçmenleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla binada saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
