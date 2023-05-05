Metruk binadaki yangın ekipleri alarma geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ve polisi alarma geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Evsiz vatandaşların kaldığı belirlenen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1067. Sokak Çıraklık Eğitim Merkezi arkasında bulunan metruk binada çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, evsiz kişilerin kaldığı belirlenen evin mutfağında yanan koltuğu dışarı çıkararak soğutma çalışması yaptı.

Yangın ihbarında bulunan vatandaş, evinin balkonunda otururken, sırtında okul çantası bulunan 10 ve 14 yaşlarında 2 çocuğun evden çıkmasıyla birlikte pencereden alevlerin çıkmaya başladığını, hemen 112 ihbar hattını aradığını söyledi. - ANTALYA