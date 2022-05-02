Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre metruk bir binada nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Bir anda dumanların yükselmesi nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title