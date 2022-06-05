Metruk binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler

Metruk binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli Mahallesi'nde çıkan metruk bina yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Marmaris ilçesi Çetibeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormana yakın bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme ve Marmaris İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını ormana sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektik aksamından çıkmış olabileceği düşünülürken, yangında yanan evin içinde kimsenin yaşamadığı, metruk bir binanın da olduğu öğrenildi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 2 arazöz ve Marmaris İtfaiye Amirliği itfaiye aracı ile yapılan müdahalede kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını yaptı. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.