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Metruk binada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metruk binada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın çevresindeki binalara sıçradı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın çevresindeki binalara sıçradı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde metruk binanın çatısında yangın çıktı. Bölgede devriye görevindeki bekçiler tarafından fark edilen yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 5 ekip ile müdahale edildi. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki binalara da sıçrayınca mahallede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri iki saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Öte yandan polis yolu trafiğe kapatırken vatandaşlar itfaiye çalışanlarına destek vererek onlara su dağıttı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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