Metruk bina yangınında kedi ve köpeklerin telef olduğu iddialarına açıklama geldi KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya: "Kedi ve köpeklerin öldüğüne dair haberler doğru değil" Kocaeli'de alevlere teslim olan metruk binada hayvanların telef olduğu iddiasıyla ilgili hayvanseverler açıklama yaptı.

Metruk bina yangınında kedi ve köpeklerin telef olduğu iddialarına açıklama geldi

KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya: "Kedi ve köpeklerin öldüğüne dair haberler doğru değil"

KOCAELİ - Kocaeli'de alevlere teslim olan metruk binada hayvanların telef olduğu iddiasıyla ilgili hayvanseverler açıklama yaptı.

Dün gece saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde metruk binada yangın çıkmış, bina alevlere teslim olmuştu. Yangının ardından çok sayıda sokak hayvanının da telef olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yanan metruk binanın Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Gölcük yöneticilerinden Türkan Dobra'ya ait olduğu ve yaşadığı evin hemen yanında olduğu öğrenildi. KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya, Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek de yanan binanın önüne giderek konuya açıklık getirdi. Dobra'nın evin bahçesinde çok sayıda sokak hayvanını beslediği öğrenilirken yangında herhangi bir hayvanın telef olmadığı, metruk bina içerisinde değil açık alanlarda dolaştıkları ortaya çıktı. HAYDİ polisinin de yaptığı incelemede herhangi bir kedi veya köpek ölümüne rastlamadığı belirtildi. Öte yandan, eş zamanlı olarak bir başka metruk binada daha yangın çıkması kundaklanma şüphesine yol açtı.

"Kedi ve köpeklerin öldüğüne dair haberler doğru değil"

Konuya dair açıklama yapan KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya, "Dün gece 1 saatlerinde yangın çatıdan başlıyor. Yangını komşusu haber veriyor. İtfaiyeye haber verilinceye kadar binayı alevler sarmış oluyor. İlginç olan, arka tarafta bunun gibi bir bina daha var ve iki bina eş zamanlı yanıyor. Arada mesafe olduğu için ateşin birbirine sıçrama imkanı yok. Bu durum kundaklama olduğu ihtimalini artırıyor. Türkan Hanım bu evin bahçesinde kedi ve köpeklerini besliyor. Burası kapalı bir alan değil, hayvanların girip çıktığı bir açık alan. Kedi ve köpeklerin öldüğüne dair haberler asla doğru değil. Hiçbir kedi veya köpek ölmüş değil. Zaten yanan binanın kapısı, bacası yok. Kapalı bir alan değil. Bahçede beslendikleri için kedi ve köpekler isterlerse girip isterlerse çıkabiliyor. Sadece binanın hemen yanında Türkan Hanım'ın ağabeyine ait bir kümes var. Yangın sırasında tavukların pek çoğu kaçmış. Kümesin içerisinde 3-5 tane tavuğun öldüğünü düşünüyoruz. Onun dışında bir can kaybı söz konusu değil. Zaten olaydan hemen sonra HAYDİ polisi de incelemelerde bulunmuş ve herhangi bir kedi veya köpek ölümünün olmadığını tespit etmişlerdir" diye konuştu.