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Metruk bina alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Metruk bina alevlere teslim oldu

Kocaeli'de dün gece saatlerinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

Kocaeli'de dün gece saatlerinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde söndürülen yangında bina içerisinde bulunan çok sayıda köpek ve kedinin telef olduğu iddia edildi.

Yangın, gece saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Kurt Caddesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı metruk bina bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda köpek ve kedinin telef olduğu iddia edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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