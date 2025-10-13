Haberler

Metromall AVM'de 'Ne Bakıyorsun?' Kavgası: Sandalyeler Havada Uçuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki Metromall AVM'nin yemek katında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, sandalyelerin havada fırlatılmasıyla büyüdü. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana gelen 'ne bakıyorsun?' kavgasında sandalyelere havada uçuştu.

Olay, Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında 'ne bakıyorsun?' denilmesi üzerine başlayan sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntüde yemek katında bulunan diğer vatandaşların hızla güvenli bir yere kaçıştığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker için ağır ithamlarda bulunan şahıs saldırıya uğradı

Peker için ağır ifadeler kullanan şahsı, hastaneye zor yetiştirdiler
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.