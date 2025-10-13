Metromall AVM'de 'Ne Bakıyorsun?' Kavgası: Sandalyeler Havada Uçuştu
Ankara'daki Metromall AVM'nin yemek katında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, sandalyelerin havada fırlatılmasıyla büyüdü. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında 'ne bakıyorsun?' denilmesi üzerine başlayan sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntüde yemek katında bulunan diğer vatandaşların hızla güvenli bir yere kaçıştığı görüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa