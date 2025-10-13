Metromall AVM'de 'Ne Bakıyorsun?' Kavgası: Sandalyeler Havada Uçuştu

Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana gelen 'ne bakıyorsun?' kavgasında sandalyelere havada uçuştu.

Olay, Ankara'da bulunan Metromall AVM'nin yemek katında meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında 'ne bakıyorsun?' denilmesi üzerine başlayan sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntüde yemek katında bulunan diğer vatandaşların hızla güvenli bir yere kaçıştığı görüldü. - ANKARA