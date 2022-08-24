Son dakika haberleri... Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kamerada Bursa'da metroda yer verme nedeniyle çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Metroda yer verme yüzünden çıkan tartışma kamerada BURSA - Bursa'da metroda yer verme nedeniyle çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrodaki 2 kişi yer verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma uzarken, taraflardan biri diğerinin eline vurdu. Taraflardan birinin metrodan inmesiyle tartışma son bulurken, o anlar metrodaki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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