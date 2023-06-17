Metroda raylara atladı, o anlar kameraya yansıdı

Başkentte metro durağında bir kişi karşı yöne geçmek için raylara atladı.

Başkentte metro durağında bir kişi karşı yöne geçmek için raylara atladı. O anlar kameraya yansırken şahsın rahatlığı dikkat çekti.

Etimesgut ilçesinde Devlet Mahallesi metro durağında bir vatandaş karşı yöne geçmek için alt geçit yerine raylara atladı. İlk önce elindeki çantaları rayların üst kısmındaki alana yerleştiren kişinin rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar metro durağında bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ANKARA