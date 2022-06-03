Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler - Haberler

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Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler Gençlerin, Ünalan Metro durağının yürüyen merdivenlerinden yuvarlanarak kavga ettiği anlar kamerada Üsküdar'da Ünalan Metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Metroda pes dedirten Kavga : Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

Gençlerin, Ünalan Metro durağının yürüyen merdivenlerinden yuvarlanarak kavga ettiği anlar kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da Ünalan Metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga ilginç görüntülere de sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde bir birine yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. yürüyen merdivenlerdi diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

Metroda pes dedirten kavga kamerada

Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

Üsküdar kavga 3. Sayfa Haberler

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