Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak kurtarıldı.

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak kurtarıldı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Olay, akşam saatlerinden Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen Fatih Emir Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Raylara atlayan Fatih Emir Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yaşanan intihar girişimi nedeniyle Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında seferler durduruldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hacıosman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title