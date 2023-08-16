Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı

Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı. Birbirine saldıran yolcular araya girenler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Neden çıktığı bilinmeyen kavga, yolculardan birinin metrobüsten inmesiyle sona erdi.

Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı. Birbirine saldıran yolcular araya girenler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Neden çıktığı bilinmeyen kavga, yolculardan birinin metrobüsten inmesiyle sona erdi. İki yolcunun kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden iki yolcu, diğer yolcular tarafından ayrılmaya çalışıldı. Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, taraflardan birinin durakta inmesiyle sona erdi.