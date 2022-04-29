Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, sürücüsüz metrobüs dehşet saçtı - Haberler

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Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, sürücüsüz metrobüs dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, sürücüsüz metrobüs dehşet saçtı Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, sürücüsüz metrobüs dehşet saçtı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüs ise çarpışan araçlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öne sürülen metrobüs bariyerelere çarparak ilerlemeye başladı. Ters şeride geçerek hızlı bir şekilde ilerlemeye devam eden metrobüs karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Kazada durak yakınında bulunan metrobüsteki 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ekipler ise metrobüs güzergahında önlem alıp akışı sağladı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, metrobüsün kontrolden çıkma nedenini belirlemek için detaylı çalışma başlattı. Öte yandan kazaya karışan metrobüslerin güzergahtan kaldırılmasıyla birlikte metrobüs hattındaki yoğunluk ise normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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