Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı 3. Sayfa Haberleri Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı İSTANBUL - Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Yenibosna metrobüs durağından geri dönen vatandaşların otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarptığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yenibosna metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar yol açılmayınca çareyi otobüs beklemekte buldu. Bunun üzerine otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacer İnci Yenibosna Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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