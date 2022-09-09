Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99'a yükseldi 3. Sayfa Haberleri Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişinin yaralandığı öğrenildi. Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişinin yaralandığı öğrenildi. Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Kazada toplam 99 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların 50'sinin ambulansla hastaneye sevk edildiği 49'unun ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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