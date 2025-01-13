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Metrobüs Durağına Ulaşamayan Yolcular İsyan Etti

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İstanbul'da Beylikdüzü-Avcılar güzergahında metrobüslerin durağı pas geçmesi, vatandaşları isyan ettirdi. Bekleyen yolcular, metrobüsün önünü keserek protesto eylemi gerçekleştirdi.

Metrobüsler durağı pas geçince vatandaşlar çileden çıktı

Yola atlayan vatandaşlar metrobüsün önünü kesti

İSTANBUL - Beylikdüzü- Avcılar istikametinde metrobüsler durağı pas geçmeye başladı. Duruma sinirlenen vatandaşlar metrobüsün önünü kesti.

Olay Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta bekleye başladı. Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Metrobüs Durağına Ulaşamayan Yolcular İsyan Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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