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Metrelerce sürüklenmişti, taburcu oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metrelerce sürüklenmişti, taburcu oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul çıkışında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Duru Ürküt, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesinden 21 gün sonra taburcu oldu.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul çıkışında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Duru Ürküt, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesinden 21 gün sonra taburcu oldu.

Kaza, 18 Mart 2022 tarihinde Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. 12 yaşındaki Duru Ürküt, arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki 35 AEP 40 plakalı otomobil çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Duru Ürküt, 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine sevk edilen Ürküt, tedavi altına alındı.

Yaklaşık 21 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ürküt, hastaneden taburcu edilerek ambulansla Alaşehir ilçesindeki evine gönderildi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.M. (37) ise tutuklanmıştı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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