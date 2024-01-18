Metin Tamer Sitesi Müteahhidi Hakkında Dava Açıldı

Asrın felaketinde yerle bir olan 132 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı Metin Tamer Sitesi'nde 2 bloğun yıkılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan müteahhit Hüner A. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan bilir kişi raporunda; yıkılan binanın yapısal elemanlarında yapılan incelemelerde beton kalitesinin iyi olmadığı ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve 14 bloktan oluşan Metin Tamer Sitesi'nin 2 bloğunun asrın felaketinde yıkılmasıyla 132 kişinin hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Depremin 12. ayında Metin Tamer Sitesi'yle ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Metin Tamer Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi Hüner A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Binanın fenni müellifi Z.B., statik betonarme projeye onay veren N.D.'nin daha önceden hayatlarını kaybetmesi nedeniyle haklarında takipsizlik kararı verildiği iddianamede belirtildi.

Her iki bloğun projelendirmedeki eksikliklerin, malzeme özelliklerindeki yetersizliklerin, uygulama, işçilik hataları ve yapı denetimindeki yetersizliklerin anlatıldığı iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "İki blokun statik ve etriye hesaplarının, bindirme boylarının, döşeme sisteminin ve taşıyıcı sistemin, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine uygun yapılmamıştır. Binaların mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır. Yıkılan binanın yapısal elemanlarında yapılan incelemeler sonucu beton kalitesinin iyi olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan agregaların (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) daha çok yuvarlak yüzeyli ve pürüzsüz, bazılarının 30 ila 45 milimetre çapında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca karot alımı sırasında beton içerisinde beton teknolojisine uymayan ve zayıflık teşkil edebilecek yabancı maddelerin olduğu tespit edilmiştir. Yapılardan karot alınması sırasında karot suyuyla beraber çamurun aktığı, dolayısıyla betonarme elemanlarının betonunda yabancı maddelerin, özellikle ince malzemenin fazlaca bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Müteahhit, ölüm ve yaralanmalardan sorumlu tutuldu

İddianamede, Hüner A.'nın binanın müteahhidi olarak beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yıkılan 2 bloktaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtildi.

Hüner A'nın deprem bölgesi Osmaniye'de mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi. - OSMANİYE