Metin Lokumcu davasına devam edildi

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili 10 yıl sonra Trabzon'da görülmeye başlanan davada 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 yılında miting öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun (55) ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 13 polisin yargılandığı davanın duruşması, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Trabzon'a alınırken, davanın 6. duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Trabzon Adliyesi'nden yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Metin Lokumcu'nun yakınları, siyasi parti temsilcileri, baro başkanları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanıklar da katıldı. Tutuksuz sanıklardan dönemin Erzurum Çevik Kuvvet Amiri Erol D.'nun ifadesi alınırken, mahkeme Başkanı sanık Erol D.'ye 31 Mayıs gününe ait fotoğraflarını göstererek sorular yöneltti.

Sanık Taner B. ise duruşmaya SEGBİS yöntemi ile katıldı. Mahkeme Başkanı, babasının rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadığını savunan Taner B.'nin bir sonraki duruşmada hazır olmasına karar verdi.

Duruşmada Metin Lokumcu'nun kardeşleri ve oğlu da dinlenirken, avukat Meriç Eyüboğlu, savcılık makamının Metin Lokumcu'nun sağlık kayıtlarına ilişkin araştırılmasının mütalaasının yerinde olduğunu, hatta sağlık karnelerine kadar araştırılması gerektiğini söyledi. Dava eksikliklerin giderilmesi için 1 Temmuz 2022 tarihine ertelendi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa