Haberler

Metil Alkol Zehirlenmesi Sonucu Hanzade Özerten Urul Hayatını Kaybetti

Metil Alkol Zehirlenmesi Sonucu Hanzade Özerten Urul Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum ilçesinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hanzade Özerten Urul, 9 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yazar ve İletişimci Hanzade Özerten Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz 24 Ocak'ta edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde Hanzade Özerten Urul (45) ile eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara'dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul, kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı

Genç kadın, kıyafetini beğenmeyen kadının saldırısına uğradı
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.