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Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. İl merkezinde de etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu Fırtına 3. Sayfa Haberler

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