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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

3. Sayfa Haberleri

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kötü rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir".

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli Çanakkale Balıkesir 3. Sayfa Güncel Haberler

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