Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı

Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sıcaklık konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11: 00 ile 16: 00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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