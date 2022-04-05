Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yol uygulamasında 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yol uygulamasında 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya yolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobilin içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan H.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title