Metamfetamini, şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisine gizlemişler 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araçta yapılan aramada, şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisinde 4 kilo 790 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir araçta yapılan aramada, şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisinde 4 kilo 790 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde harekete geçen ekipler, plakası belirlenen aracı, Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 4 ayrı şampuan kutusu ve 1 su ısıtıcısı içerisine gizlenmiş toplam 4 kilo 790 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü S.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir su 3. Sayfa Haberler

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