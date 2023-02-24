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Metal fabrikasında yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Metal fabrikasında yangın paniği

Bursa'da metal imalathanesinde kaynak yaparken alev alan duvarlardaki izolasyon malzemesi, 3 alanı da kullanılmaz hale getirdi.

Bursa'da metal imalathanesinde kaynak yaparken alev alan duvarlardaki izolasyon malzemesi, 3 alanı da kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesindeki bir metal imalathanesinde meydana geldi. İmalathaneye vinç asılması esnasında kaynaktan çıkan kıvılcımlar, duvar içindeki izolasyon malzemelerini tutuşturdu. Metal üzerine faaliyet gösteren imalathane, bir anda alevlere teslim oldu. Vinçten atlayarak kurtulan kaynak ustası ve kaçan elemanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ekipler sevk edildi. Kısa sürede sönen izolasyon malzemeleri, yan yana bulunan 3 imalathaneyi kullanılmaz hale getirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de yangının diğer işletmelere sıçramaması için soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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