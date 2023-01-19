Trabzon'un Ortahisar ilçesinde metal döküm ağaç ızgaralarını çalan şüpheliler yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan metal döküm ağaç ızgaralarının çalındığını fark eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı durumu polis ekiplerine bildirdi. Gece saatlerinde çalındığı tespit edilen metal döküm ağaç ızgaralarının bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ızgaralarının iki şahıs tarafından alındığı belirlendi. Polis ve zabıta ekiplerince yapılan çalışmada çalınan ızgaralar Yenicuma Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulundu. Bulunan metal döküm ağaç ızgaraları yeniden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bir ağacın korunması için monte edilirken, iki şahıs ve ızgaralarının taşınmasına yardım eden taksi sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Büyükşehir Belediyesi şüpheli şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bu eylemi caydırıcı hale getirmek adına suç duyurusunda bulunulmuştur"

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehrin en işlek alanları arasında bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki metal döküm ağaç ızgaralarından bir tanesinin çalındığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı sabahçı ekipleri tarafından dün gece saat 03.00 sıralarında fark edilmiştir. Park Bahçeler, Zabıta ve Bilgi İşlem dairelerimiz ile Emniyet'in ortak operasyonuyla failler yakalanmıştır. Çalınan döküm ızgara Yenicuma'da bir evin bahçesinde bulunarak Meydan bölgesine yeniden monte edilmiştir. Izgaraları çalan kişiler ve taşımalarına yardımcı olan taksi şoförünün karakoldaki işlemleri devam etmektedir. Meydan'ın en işlek noktasında yapılan bu eylemi caydırıcı hale getirmek adına Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz aracılığıyla suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. - TRABZON