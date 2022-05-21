Metal doğrama iş yerinde yangın - Haberler

Metal doğrama iş yerinde yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayinde faaliyet gösteren metal doğrama iş yerinde yangın çıktı. Yangın diğer fabrikalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Cumhuriyet mahallesi Çalıkavak sokakta faaliyet gösteren metal doğrama işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.