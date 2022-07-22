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Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahıs, gözüne kestirdiği metal çöp varilini otomobiline yükleyerek çaldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahıs, gözüne kestirdiği metal çöp varilini otomobiline yükleyerek çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir sokaktaki metal çöp varili gözüne kestiren bir şahıs, otomobille varilin yanına geldi. Burada bulunan varili kucaklayan kimliği belirsiz şahıs, varili aracın bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay görenleri de şaşırttı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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