Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahıs, gözüne kestirdiği metal çöp varilini otomobiline yükleyerek çaldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahıs, gözüne kestirdiği metal çöp varilini otomobiline yükleyerek çaldı. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir sokaktaki metal çöp varili gözüne kestiren bir şahıs, otomobille varilin yanına geldi. Burada bulunan varili kucaklayan kimliği belirsiz şahıs, varili aracın bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay görenleri de şaşırttı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.