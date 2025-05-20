Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Velilerle Eğlenceli Buluşma

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Velilerle Eğlenceli Buluşma
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Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ''Mesleğimi Öğreniyorum, Ailemle Paylaşıyorum'' etkinliği, öğrenci ve veliler arasında aile katılımını artırmayı hedefledi. Etkinlikte çoraptan bebek yapımı atölyesi ve geleneksel oyunlar yer aldı.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Mesleğimi Öğreniyorum, Ailemle Paylaşıyorum" etkinliği çerçevesinde velilerle buluşma gerçekleştirildi.

Etkinliğe, okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri ve velileri katıldı. Program kapsamında, öğrencilere verilen ders içeriklerini tanıtmak ve aile katılımını artırmak amacıyla "çoraptan bebek yapımı" atölyesi düzenlendi.

Ayrıca, geleneksel oyunların günümüzde unutulmaması için çeşitli örnek oyunlar oynandı. Öğrenciler ve veliler, bu oyunlar aracılığıyla hem eğlendi hem de geçmişten günümüze kültürel bağları pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca veliler ve öğrenciler, yarışmalar ve animasyon gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Okulun iç etkinliklerine katılımı artırmak amacıyla yapılan bu etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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