97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu
Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"Ona baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil"
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...

Mesleki Eğitim Belgesi Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama

Mesleki Eğitim Belgesi Rüşvet Operasyonunda 26 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda, mesleki eğitim belgesi sınavında rüşvet karşılığında puanları yükselten 45 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Rüşvet karşılığında mesleki eğitim belgesi sınavına girenlerin puanlarını yükselten şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, mesleki eğitim belgesi (SRC) sınavında, sınava giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağladıklarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda; Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum illerinde 50 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol ile serbest bırakıldı. 26 şüpheli ise tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar
img

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
img

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım! Masaya dönmek için ilk sinyal geldi

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
Cenk Tosun'un yeni adresi Uzak Doğu

Yeni adresini duyunca şok olacaksınız
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.