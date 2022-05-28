Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de Tepecik Mesire Alanı'na girerek zarar veren ve kablo hırsızlığı yapan üç şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de Tepecik Mesire Alanı'na girerek zarar veren ve kablo hırsızlığı yapan üç şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tepecik Mesire Alanı'na giren şahıslar, birçok elektrik direğini yıkarak kabloları çalmıştı. Şikayet üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların zarar verdiği mesire alanı, onarım çalışmalarının ardından 30 Haziran'da açılışı yapılacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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