Mesire Alanında Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mesire alanında girdiği derede boğularak can verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki Arda Gürkan, mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde dereye giren Arda Gürkan'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasının ardından Gürkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gencin ölümü yakınlarını yasa boğdu.