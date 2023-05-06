Mesire Alanı'na inen ayılar böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Mesire Alanı'na aç kaldığı düşünülen ayı indi. Ayıyı fark eden vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ve ilkbaharın gelmesiyle uykusundan uyanan ayı yiyecek bulabilmek için mesire alanına indi. Aç kaldığı düşünülen ayı Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Mesire Alanı'na indi. Vatandaşlar panik yaşasa da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.