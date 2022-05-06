Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı - Haberler

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Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis, camide bulunan boru tipi şeklindeki şüpheli nesnelerin içlerinin boş olduğunu aktardı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisindeki Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğuna dair ihbar üzerine harekete geçen İsrail polisi, bomba ihbarının asılsız çıktığını bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından boru tipi şeklindeki şüpheli nesnelerin içlerinin boş olduğu ve tehlikeli olmadığı anlaşıldı. Bomba ihbarının asılsız çıkmasının ardından İsrail polisinin bölgeden çekildiği kaydedildi. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mescit, Kudüs, Bomba, Aksa, 3. Sayfa, Haberler

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