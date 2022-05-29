Mescid-i Aksa'da "Bayrak Yürüyüşü" öncesi gerginlik - Haberler

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Mescid-i Aksa'da "Bayrak Yürüyüşü" öncesi gerginlik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mescid-i Aksa'da 'Bayrak Yürüyüşü' öncesi gerginlik

Yüzlerce İsrailli yerleşimci, "Bayrak Yürüyüşü" öncesinde Mescid-i Aksa'ya gelerek avluda dini ritüellerini gerçekleştirdi.

Yüzlerce İsrailli yerleşimci, "Bayrak Yürüyüşü" öncesinde Mescid-i Aksa'ya gelerek avluda dini ritüellerini gerçekleştirdi. Yahudilerin ziyareti öncesi ise İsrail güçlerinin ibadet eden Müslümanların etrafını kuşatarak,

saldırdıkları yaşlı adamı camiden atması gerginliğe neden oldu.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail güçleri korumasında gelen aralarında aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir'in de bulunduğu yüzlerce İsrailli yerleşimci, avluya girerek dini ritüellerini gerçekleştirdi. Görgü tanıkları, İsrailli yerleşimcilerin halen Mescid-i Aksa'da bulunduğunu ve provokasyonlarına devam ettiğini belirtti. İsrail güçleri, İsrailli yerleşimcilerin bugün yerel saatle 16.00'da düzenleyecekleri "Bayrak Yürüyüşü" öncesinde Mescid-i Aksa'ya giden yollarda konuşlanarak birçok noktada barikat kurdu. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ibadet eden Müslümanların etrafını kuşatarak, yaşlı bir adama saldırdığını ve camiden attığını söyledi. Erken saatlerde 4 Filistinli de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünde her yıl mayıs ayında provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenliyor. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Mescit Kudüs Aksa 3. Sayfa Haberler

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