Meşaleli doğum günü kutlaması paniğe neden oldu Samsun'un Bafra ilçesinde apartman dairesinde kutlanan meşaleli yaş günü, yangın paniğine neden oldu.

Meşaleli doğum günü kutlaması paniğe neden oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde apartman dairesinde kutlanan meşaleli yaş günü, yangın paniğine neden oldu.

Olay, Mevlana Mahallesi Mevlana Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede yaş günü kutlaması düzenlendi. Düzenlenen kutlamada çocuklar meşale yaktı. Yakılan meşale evi dumana boğunca meşale apartmanın koridoruna atıldı. Meşaleden çıkan dumanlar apartmanı dumana boğdu. Dumanı gören apartman sakinleri yangın var diye 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Panik yaşayan apartman sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede gerçek ortaya çıktı.