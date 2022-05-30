Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan kulübe alev alev yandı - Haberler

Güngören Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan bir kulübe henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Güngören Merter'de bulunan bir iş merkezinin bahçesinde bulunan bir kulübe henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede tüm kulübe alevlere teslim olurken, çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın iş merkezinde korkuya neden olurken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa