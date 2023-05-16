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Mersinli şehidin baba evine acı haber ulaştı

3. Sayfa Haberleri

Mersinli şehidin baba evine acı haber ulaştı Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

Mersinli şehidin baba evine acı haber ulaştı

MERSİN - Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

Şırnak Bestler Dereler'de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü militanları ile girilen çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 3 terörist ise silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Şehitlerden evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersinli olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı kırsal alandaki Ulaş Mahallesi'nde bulunan baba evine şehidin acı haberi ulaştı. İlçe Kaymakam Kadir Sertel Otçu ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan askeri yetkiler ile birlikte şehidin haberini baba Mehmet anne Elife Ölmez ve aile bireyleriyle paylaştı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği evde acı haber sonrası çevreye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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