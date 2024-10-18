Mersin Tarsus'taki Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan silahlı kavgada S.Y. (35) isimli kişi seken kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralanırken, A.S. isimli şahıs ise ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olaya karıştığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN