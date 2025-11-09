Mersin Tarsus'ta Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 61 yaşındaki sürücü Duran Karadağ hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Koçmarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Duran Karadağ'ın (61) kullandığı traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa