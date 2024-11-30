Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten 'Çocuk' diyaloğu

Çocuk sayısını sordu, rakam tatmin etmedi: Devam edecek değil mi

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır park halindeki bir otomobile çarparak elektrik direğine düştü. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, devrilen direk nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Y. yönetimindeki 33 AVA 747 plakalı tır, 82 Evler Mahalesi Adana Caddesinde yol kenarında park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobile, daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Kazada elektrik direği devrildi. Kaza yerine trafik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
img

Volkan Demirel'e şok
img

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.