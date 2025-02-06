Mersin Tarsus'ta Sürek Avında 15 Yaban Domuzu Vuruldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan sürek avında 15 yaban domuzu öldürüldü. Av, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürek avı kapsamında 15 yaban domuzu öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü/Tarsus Şefliği ve Avcılar derneği üyesi avcılar ile birlikte İnköy Mahallesinde, mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı yapıldı.
Sürek avında 15 domuzun vurulduğunu belirtildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa