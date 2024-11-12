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Mersin Tarsus'ta Silah Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Mersin Tarsus'ta Silah Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, satmak üzere müşteri arayan iki şüpheli, 3 tabanca ve 5 av tüfeği ile birlikte yakalandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlarla ilgili olarak şüpheliler tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli, satmak için müşteri aradıkları 3 tabanca ve 5 av tüfeği ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta 2 şahsın ellerinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ile 35 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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