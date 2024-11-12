Mersin Tarsus'ta Silah Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, satmak üzere müşteri arayan iki şüpheli, 3 tabanca ve 5 av tüfeği ile birlikte yakalandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlarla ilgili olarak şüpheliler tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli, satmak için müşteri aradıkları 3 tabanca ve 5 av tüfeği ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta 2 şahsın ellerinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ile 35 adet fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Sıcak Gelişme:
Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.