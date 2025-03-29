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Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Tarsus ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin altında kalan sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 1936 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.E. idaresindeki 33 CSS 13 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 33 MC 3521 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet otomobilin altına girdi sürücü ise yana düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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